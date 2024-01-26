بكري : يجب الاعتبار والعظة من مسيرة مصر منذ 2011 حتى 2013

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هذه الفترة خطيرة وفارقة فى تاريخ الوطن تستوجب تذكر الماضي وما حدث عقب خروج الجماعة الإرهابية في عام 2011 بداية من يوم 28 يناير.

واضاف بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة "صدى البلد" انه لولا وجود القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية والشعب المصري العظيم كانت ستذهب الدولة الى طريق مجهول.

جيش مصر

واكد الاعلامي مصطفى بكري انه في وقت ما إبان 2011 لبى جيش مصر العظيم نداء الشعب المصري وحافظ على الدولة المصرية من الانجراف للهاوية وذلك بمساعدة الشرطة الباسلة.

وتابع الاعلامي مصطفى بكري إن ما حدث في مصر بداية من عام 2011 حتى تلبية الجيش لنداء الشعب في 30 يونيو 2013 مسيرة في عمر مصر يجب اخذ العبر والعظات منها.