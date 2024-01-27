جامعة عين شمس تعلن عن منح مقدمة من حكومة موريشيوس لعام 2024-2025

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية المقدمة لمرحلة الدراسات العليا إلى كل الدول الأفريقية والدول الأعضاء فى رابطة الكومنولث البريطانى.

واوضحت جامعة عين شمس أن اخر موعد للتقديم: 26 ابريل 2024

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ،و الدكتور أشرف محمد الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة ، مذكرة تفاهم بين الجامعتين ، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين.

شهد مراسم التوقيع أ.د. نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ، وأ.د. عمرو الاتربي نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. محمود فهمي نائب رئيس جامعة بدر للدراسات العليا والبحوث.

وقد اتفق الطرفان على تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون التالية :

- تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

- البرامج والدورات التدريبية في كافة المجالات من خلال مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس( التخطيط - التنفيذ - المشاركة) .

- الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم.

- المشاركة في المشاريع الدولية الممولة من جهات أجنبية كشركاء.

- إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية والاشتراك في مبادرات ومشاريع التنمية وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

وقد تم تحديد منسق لكل جامعة لمتابعة تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاتفاق ، وتقديم تقرير نصف سنوي لإدارة كل جامعة ، حيث تم تحديد أ.د. نيفين عاصم عطية أشعت مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس منسقًا لجامعة عين شمس ، وأ.د. عمرو إبراهيم عبد الرحمن الاتربي نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسقًا لجامعة بدر.