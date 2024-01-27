سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتھا فى فيلم أنف وثلاث عيون

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف تفاصيل لأول مرة عن دورها في فيلم أنف وثلاث عيون.

وأضافت سلمى ابو ضيف خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناه “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان أن العمل مع طاقم الفيلم كان من أكثر التجارب المحببة الى قلبها وتتمنى ان يكون نقلة في مشوارها الفني.

يخاطب القلب

وتابعت سلمى أبو ضيف: انها لم تشاهد الفيلم حتى الآن ولكنه يخاطب القلب والعقل والروح كما انها لم يسبق لها وان قرأت رواية الفيلم.

وأشارت سلمى أبو ضيف الى انها كانت تقدم شخصية فتاة اسمها روبا محبه ومفعمه بالحياه ومندفعة.