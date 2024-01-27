سهران ومش عارف تنام.. إليك أفضل طرق علاج الأرق بدون منوم

يعد الأرق من المشكلات الصحية الشائعة وتسبب أضرار مدمرة في الجسم والبشرة والشعر

نعرض لكم أهم طرق علاج الأرق طبيعية وفقا لما جاء في موقع فارمسي

إنشاء روتين للنوم ومحاولة الالتزام به واذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

اجعل غرفة نومك مريحة للنوم فإنها من اشهر طرق علاج الأرق .

اجعل الغرفة مظلمة وهادئة ودرجة حرارة معتدلة.

تجنب الكافيين والكحول والنيكوتين قبل النوم و يمكن أن تجعل هذه المواد ام تسبب الأرق.

مارس الرياضة بانتظام، ولكن ليس في وقت قريب جدًا من وقت النوم.

خذ حمامًا دافئًا قبل النوم لعلاج الأرق.

اقرأ كتابًا أو استمع إلى الموسيقى الهادئة قبل النوم.

استخدام تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو اليوجا.