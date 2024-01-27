البنتاجون يرد على أنباء اعتزام أمريكا نشر أسلحة نووية في بريطانيا

رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "سياسة الولايات المتحدة هي عدم تأكيد أو نفي وجود أو عدم وجود أسلحة نووية في أي مكان عام أو محدد".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقوم بشكل روتيني بتحديث منشآتها العسكرية في الدول الحليفة".

وكانت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أعلنت أن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عامًا، الذي تم الكشف عنه في وثائق لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأزالت الولايات المتحدة الصواريخ النووية من المملكة المتحدة عام 2008، معتبرة أن تهديد الحرب الباردة من موسكو قد تضاءل. ومع ذلك، فإن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، دفعت إلى إطلاق برنامج على مستوى الناتو لتطوير وتحديث المواقع النووية.

تكشف الوثائق التي تم الكشف عنها عن خطط لـ "مهمة نووية" في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث، حيث تمركزت الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة. وطلب البنتاجون معدات جديدة للقاعدة، بما في ذلك الدروع الباليستية لحماية الأفراد العسكريين ومنشأة سكنية جديدة للقوات الأمريكية العاملة في الموقع.

ومن المتوقع أن يضم سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث قنابل الجاذبية B61-12، والتي لها قوة متغيرة تصل إلى 50 كيلوطن، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قوة السلاح الذري الذي ألقي على هيروشيما في عام 1945.