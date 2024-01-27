طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة | بأسهل الخطوات

كرات البطاطس المقرمشة من الأكلات اللذيذة التي يمكنك طهيها لأطفالك في البيت بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة .

مقادير كرات البطاطس المقرمشة



4 حبة متوسطة بطاطس

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 حبة صفار البيض

1 ملعقة صغيرة ملح

1 رشة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة كمون صحيح

1 ملعقة صغيرة اوريجانو

الحشو:

8 مكعب جبن كريمي

للتغطية:

1 كوب دقيق

1 رشة ملح

1 رشة فلفل اسود

2 حبة بياض البيض

2 كوب بقسماط

للقلي: زيت ذرة

طريقة تحضير كرات البطاطس المقرمشة

1.ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن على درجة حرارة ١٨٠

2.احضري صينية او طبق فرن، ضعي البطاطس في الصينية وضعيها في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة او لتنضج.

3.دعي البطاطس تبرد ثم قشريها.

4.ضعي البطاطس في طبق عميق، باستعمال أداة هرس البطاطس اضغطي على البطاطس لهرسها جيدا

5.اضيفي الزبدة وقلبيها مع البطاطس

6.اضيفي صفار البيض، الملح، الكمون الآوريجانو وقلبي جيدا لتحصلي على خليط ناعم.

7.قطعي البطاطس الى حوالي ٥٠ قطعة.

8.قطعي الجبن الى مكعبات صغيرة .

9.خذي قطعة من البطاطس، اجعليها مثل القرص، ضعي في الوسط قطعة جبن ثم اجمعي البطاطس فوق الجبن واقفليها مثل الكرة. ضعيها في الفريزر لتتماسك .

10.التغطية : ضعي الدقيق في طبق واسع، اضيفي الملح والفلفل.

11.ضعي بياض البيض في طبق عميق.

12.ضعي البقسماط في طبق واسع.

13.خذي كرة من البطاطس، دحرجيها في الدقيق ثم في بياض البيض ثم البقسماط.

14.ضعي كرات البطاطس في البراد ١٥ دقيقة.

15.للقلي: سخني الزيت في مقلاة واسعة ثم اقلي كرات البطاطس لتصبح ذهبية.