طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

قوالب الكفته بالبطاطس من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس .



مقادير قوالب الكفته بالبطاطس

لحمة مفرومة

ملح و فلفل

الحشو

١ ملعقه كبيره زبده

٢ فص ثوم مفروم

٢ كوب مشروم

رشه جوزه الطيب

للوجه

بطاطس مسلوقه و مهروسه ناعم

حليب

ملح

الصلصه الحمرا

٢ ملعقه كبيره زيت زيتون

ربع كوب ريحان

١ ملعقه صغيره بابريكا مدخنه

عصير طماطم

طريقة تحضير قوالب الكفته بالبطاطس

نتبل اللحمة بملح و فلفل و نشكلها على شكل قوالب او نضعها بقالب الكب الكيك و نجوف القلب

ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تنضج

في وعاء نضع الزبدة مع الثوم و المشروم و نتبل بملح و فلفل و جوزة الطيب و نقلب حتى يذبل المشروم

في وعاء نخلط البطاطس المهروسة مع الحليب و نبله بملح و نضعها في كيس حلواني

في وعاء على النار نضع زيت الزيتون مع عصير الطماطم و نتبل بملح، فلفل و بابريكا و اخيرا نضيف الريحان

في طبق الفرن نضع الصلصة و عليها القوالب و نحشيها بالحشوة و نضع على الوجه البطاطس و ندخلها الفرن حتى تغلي و تتجانس معا.

