طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

بيتزا البطاطس من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار أو الغداء أيضا.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بيتزا البطاطس.

مقادير بيتزا البطاطس



١ كيلو بطاطس مخبوزة

١ كوب صلصة بيتزا

٢ كوب جبنة موتزاريلا

٢ كوب مشروم

ربع كوب زيت زيتون

٥ قطع سوسيس

١ ملعقة صغيرة زعتر

١ فلفل شرائح

١ بصل شرائح



طريقة تحضير بيتزا البطاطس

نقطع البطاطس ونرصها بقاع الطبق ثم نهرسها هرس خفيف لتصبح كطبقة لقاعدة البيتزا

نتبلها بملح وفلفل ونرشها بزيت الزيتون

نرش فوق البطاطس الجبنة ثم طبقة من صلصة البيتزا وعليها المكونات المرغوبة ثم نضع طبقة اخرى من الجبن على الوجه ورشة زعتر

ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تذوب الجبنة وتقدم بالهنا والشفا

