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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كلاكيت 3 مرة.. أمينة خليل تثير الجدل بفساتين مكشوفة الظهر

أمينة خليل
أمينة خليل

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حاسبها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها خلال هذا الأسبوع.

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ظهرت أمينة خليل خلال هذا الأسبوع بمجموعة من الفساتين الملفتة، حيث ارتدت خلال حفل joyawards في السعودية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش الأخضر و مكشوف.

لافتت أمينة خليل خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس بإطلالت غير تقليدية و جريئة كما وصفها البعض، أعتمدت على فستان  قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه مكشوف الظهر و بالقماش الراقي المطرز بالكامل.

أعتمدت أمينة خليل في أسبوع الموضةبباريس على فستان أخر باللون الأبيض و كان مكشوف الظهر أيضا، مما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

 

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
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