كلاكيت 3 مرة.. أمينة خليل تثير الجدل بفساتين مكشوفة الظهر

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حاسبها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها خلال هذا الأسبوع.

ظهرت أمينة خليل خلال هذا الأسبوع بمجموعة من الفساتين الملفتة، حيث ارتدت خلال حفل joyawards في السعودية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش الأخضر و مكشوف.

لافتت أمينة خليل خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس بإطلالت غير تقليدية و جريئة كما وصفها البعض، أعتمدت على فستان قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه مكشوف الظهر و بالقماش الراقي المطرز بالكامل.

أعتمدت أمينة خليل في أسبوع الموضةبباريس على فستان أخر باللون الأبيض و كان مكشوف الظهر أيضا، مما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أمينة خليل

أمينة خليل

أمينة خليل