فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في JoyAward.

ولفتت نادين نجيم الأنظار في الصور بإطلالتها الراقية، حيث ارتدت فستانا طويلة باللون الذهبي المطرز بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

قد حمل فستان نادين نجيم توقيع دا مصمم الأزياء العالمي Elie saab، فيما بلغ سعره 24,209 ألف ريال سعودي أي ما يقرب من 360 ألف جنيه مصري، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.