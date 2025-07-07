تأهل عمر عصر وهنا جودة إلى الدور الثاني ببطولة أمريكا سماش لتنس الطاولة

تأهل عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، إلى الدور الثاني "32" ببطولة أمريكا شماس بمنافسات فردي الرجال، وذلك عقب فوزه على لاعب من السويد 3-2 بالدور الأول "64".



ويواجه عمر عصر بالدور المقبل الفائز من مباراة مواطنه يوسف عبد العزيز، ولاعب من الدنمارك والتي ستقام فجر اليوم الإثنين "بتوقيت القاهرة".

وفي منافسات فردي السيدات، صعدت هنا جودة للدور الثانى "32" عقب فوزها على لاعبة من الصين تايبيه "صاعدة من التصفيات" 3-2 بالدور الاول "64".. وتواجه فى الدور المقبل لاعبة من الصين، مصنفة أولى على العالم.

وتواجه دينا مشرف لاعبة من البرازيل فجر اليوم بالدور الأول ومريم الهضيبى لاعبة من فرنسا بنفس الدور خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وفى منافسات الزوجى المختلط، ودع يوسف عبد العزيز رفقة مريم الهضيبى المنافسات من الدور الاول "32" عقب الخسارة أمام ثنائى فرنسى 1-3.

وفى منافسات زوجى الرجال يواجه محمد البيلى رفقة يوسف عبد العزيز ثنائى من سنغافورة بالدور الاول “32”.. وزوجى السيدات.. تواجه هنا جودة رفقة دينا مشرف مساء اليوم الاثنين ثنائى المانى بالدور الاول "32".. وتقام البطولة بأمريكا خلال الفترة من 3 وحتى 13 من شهر يوليو الجاري.