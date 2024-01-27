فشل ذريع.. رئيس النواب الأمريكي ينتقد قرارًا مهمًا لإدارة بايدن

انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قرار الرئيس جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال، واصفًا إياه بأنه فشل ذريع.

وكتب جونسون على منصة “إكس”: "قرار الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن. ومن خلال الركوع للناشطين في مجال المناخ، يعمل الرئيس على تعزيز قدرات روسيا".

وأضاف جونسون أن قرار بايدن، يضعف أمن الطاقة الأمريكي ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على "الصادرات الروسية القذرة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض عن وقف مؤقت لإصدار تصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي كان على مدى العامين الماضيين يحل محل المواد الخام الروسية في الأسواق العالمية.

وتم تبرير صدور القرار بالوضع مع تغيرات المناخ - "التحدي الوجودي والتهديد الرئيسي في عصرنا".