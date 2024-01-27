لإنهاء مهمة التحالف الدولي.. انطلاق الجولة الأولى للحوار بين العراق وأمريكا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وقال بيان المكتب إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق"، دون المزيد من التفاصيل.

وأعلن في 5 سبتمبر عام 2014 عن تأسيس "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، إبان إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إثر اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات شاسعة من العراق فضلاً عن سيطرته على مدن وبلدات مختلفة في شمال سوريا وشرقها.

وكانت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا أولى الدول التي انضمت للتحالف، قبل أن يتسع تدريجياً خلال الأسابيع اللاحقة للإعلان، ليضم 86 كياناً (81 دولة و5 منظمات أممية وإقليمية).