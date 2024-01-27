كاتب صحفي: معرض الكتاب خصص يوما للذكاء الاصطناعي لإبراز أهميته

أكد الكاتب الصحفي طارق رضوان أنه تم تخصيص يوم كامل بمعرض الكتاب الدولى ٢٠٢٤ لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي، فتم اختيار يوم كامل للذكاء الاصطناعي ويوم للكاتب والروائي الكبير طه حسين ويوم للترجمة وجسر الحضارات.

تخصيص يوم كامل لمعرفة الناس بالذكاء الأصطناعي واهميته

وأوضح رضوان من خلال لقائه بالاعلامية داليا أيمن ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، ان الكثير من المواطنين يعرفون جيدا الذكاء الاصطناعي والكثير ايضا لا يعلم عنه نهائيا، ولذلك فان اليوم المخصص للذكاء الاصطناعي يقوموا بمعرفة المواطنين ما هو الذكاء الاصطناعي ومحاولة تهدئة الجمهور من فكرة سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأنسان وألغائه من بعض المهن ، مؤكدا انه اولا واخيرا علم وهذا العلم يفيد البشرية ولكن الكثير يخافون من العلم لتهديده بانقراض بعض الأعمال وبعض المهن، مؤكدا ان العقل البشر هو الصانع للذكاء الاصطناعي.

واشار طارق رضوان الى حبه للقراءة عن طريق الكتب او عن طريق الإنترنت والمواقع.

وأردف الكاتب طارق رضوان أن هناك اهتمام واقبال كبير من المواطنين هذا العام على معرض القاهرة الدولي للكتاب لشراء وقراءة الروايات وكتب الشعر والقصة القصيرة والأدب واكثرهم من "الشباب"، لافتا الى ان الشباب لديه اتجاه أيضا للاقبال على شراء كتب الصحة النفسية والتنمية البشرية.

كتب الدين المعتدل و التاريخ والكتب الصحفية

وأوضح رضوان ،ان من هم فوق سن الاربعين يهتمون بكتب التاريخ والكتب الخاصة بالدين المعتدل، مشيرا الى ان المواطن يلجأ الى كتب التاريخ لتفسير الحاضر وقراءة المستقبل ودائما تكون كتب التاريخ من إصدارات الدولة.

ولفت الصحفي طارق رضوان، الى وجود نوع جديد من الكتب وهي "الكتب الصحفية" التى تحتوي مسيرة بعض الشخصيات الفنية وهي مصنفة من الكتب الخفيفة لكنها مهمة.