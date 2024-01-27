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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البوابة الشرقية|السفير رخا أحمد: فلسطين جزء من الأمن القومي المصري

السفير رخا احمد حسن
السفير رخا احمد حسن

قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن فلسطين جزء من الامن القومي المصري وهذه حقيقة تاريخية، لافتا الى ان فلسطين هي البوابة الشرقية لمصر.

مصر تقف إلى جانب إسرائيل دائما

وأكد حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أنه إلى  جانب التضامن بين مصر وبين الأشقاء الفلسطينين في قضيتهم على امتداد من سنة ١٩٤٨ الى الآن ، فمصر تقف الى جانب فلسطين دائما ولكن إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو يلجأوا الى اسرائيل في الاتجاه المعاكس ويهدد بعدم استقرار المنطقة.

وأردف أن حرب اسرائيل تهدد عدم الاستقرار في المنطقة وتهدد عملية السلام نفسها، ومؤكدا ان مصر حريصة على أتباع  السياسية الهادئة وتناول الموضوعات بحكمة وتحاول بقدر الامكان انها تحتوي التصعيد الإسرائيلي الغير مبرر على الإطلاق ولكن إسرائيل مصره على اتباع هذه سياسة الأبادة الجماعية.

مصر الأشقاء الفلسطينين فلسطين الامن القومى المصرى

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