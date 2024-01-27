تقارير صحفية تكشف مفاجأة عن هوية مدرب الزمالك الجديد

أكدت تقارير صحفية برتغالية اليوم السبت أن إدارة نادي الزمالك تفاوضت مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم. تشير التقارير إلى دخول إدارة الكرة في المفاوضات وتقدمها فيها لتحقيق اتفاق نهائي.

يُذكر أن جوميز، بعد تجاربه في الأندية البرتغالية ماريتيمو وتشافيز، يسعى الآن لتجربة جديدة في الخارج، وتواجده في مصر يُظهر اقترابه من العمل مع الزمالك.

على الجانب الآخر، رفض أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة حلال تصريحات تلفزيونية، الكشف عن هوية المدير الفني الجديد، مؤكدًا أن الإعلان سيتم في الوقت المناسب بعد اكتمال التفاصيل وإتمام الصفقات الجديدة.