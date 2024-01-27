الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبحث التعاون المشترك مع رئيسة اتحاد المستثمرات

استقبل السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وتم بحث أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لدعم العمل العربي المشترك .

جاء ذلك عقب افتتاح د. علي بن إبراهيم المالكي ، فعاليات " مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات " نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعالجة المخلفات والانبعاثات "، المقام بالشراكة بين قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إدارة العلاقات الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.



وتشارك فى المؤتمر د. هدى يسي ، كمتحدث وإلقاء كلمة ضمن فعاليات إحدى جلساته خلال المؤتمر الذى يعقد في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجارى .

وعقب اللقاء ، قدمت د. هدى يسي ، درع تكريم الاتحاد للدكتور علي بن إبراهيم المالكي، لدوره الداعم للتعاون الاقتصادي العربي المشترك.