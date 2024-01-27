جنوب لبنان.. قصف موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري للعدو الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة.



وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الله استهدافه قاعدة خربة ماعر بالصواريخ حيث تم اصابتها بشكل مباشر.

واستهدفت عناصر المقاومة اللبنانية ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏ ‌‌‌‌عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت ، انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان حيث حقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

وأشار الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،

واستخفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بنيران مدفعيتها الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.



وتم إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة عرب العرامشة.

وأعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت عند الساعة 01:00 من بعد ظهر امس الجمعة ثكنة ‌‏"معاليه غولان" بصواريخ "فلق 1" حيث حقّقوا فيها إصابات مباشرة.‏