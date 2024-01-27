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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. حكم من مات وعليه قضاء صيام.. هل يجب صوم الأيام البيض في رجب كلها؟

الدعاء
الدعاء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة والأخبار التي تهم كل مسلم، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

هل يجوز تهديد الزوجة بالطلاق لردعها ؟.. أمين الإفتاء يرد
 

جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. الأطفال يسألون عن الجنة والإمام الأكبر يجيبهم
 

التصرف الصحيح حال الشك في عدد ركعات الصلاة.. أمين الإفتاء يكشف عنه
 

ما حكم الزيادة على استبدال الذهب المشغول؟.. دار الإفتاء تجيب
 

هل الاقتراض لعمل مشروع حلال أم حرام؟ اعرف الضوابط الشرعية
 

حكم من مات وعليه قضاء صيام.. أمين الفتوى يوضح
 

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار
 

هل يجب صوم الأيام البيض في رجب كلها؟..10 حقائق لمن فاته يومين
 

أكثر دعاء يحبه الله.. ردده بخشوع ويقين طوال اليوم وترقب النتيجة
 

الفتاوى الدينية الزوجة جناح الأزهر الصلاة الأيام البيض

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