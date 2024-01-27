طيران الاحتلال يشن غارات على عدة قرى جنوب لبنان

شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة غارات على بلدتي عيتا الشعب وجبل بلاط وبليدا جنوب لبنان، وفقا لما أفادت به شبكة "الميادين" اللبنانية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري للعدو الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة.

وأعلن حزب الله اللبناني استهدافه قاعدة خربة ماعر بالصواريخ حيث تم اصابتها بشكل مباشر.

واستهدفت عناصر المقاومة اللبنانية ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏ ‌‌‌‌عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت ، انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان حيث حقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

وأشار الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.