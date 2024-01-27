فاينانشال تايمز: كاميرون ناقش مع إسرائيل والفلسطينيين وقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، بأن المبادرة التي بحثها وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون مع الطرفين ستحدد "أفقًا سياسيًّا واضحًا" لقيام دولة فلسطينية.

وأوضحت فاينانشال تايمز أن ديفيد كاميرون ناقش مع إسرائيل والفلسطينيين وقفا فوريًّا للأعمال القتالية في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز على أن المبادرة التي بحثها كاميرون مع الطرفين تشمل مغادرة قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لغزة بمن فيهم السنوار الأمريكي.



وشددت فاينانشال تايمز على أن وقف إطلاق النار سيمهد لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والتفاوض على وقف دائم للقتال.