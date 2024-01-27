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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور في أولى حملات الموجة الـ22

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى ستستمر حتى 12 أبريل 2024، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الشعب ، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين كافة الجهات لتذليل أى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة.

وفى هذا السياق، تلقت "المحافظ" تقريرًا حول نتائج أولى حملات الموجة التى جاءت تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو البراوى مساعد مدير أمن دمياط و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور

 بدأت باصطفاف المعدات المشاركة بالإزالة ، كما أسفرت عن إزالة 15 حالة بمركز ومدينة فارسكور تابعة لولاية حماية وتطوير نهر النيل باجمالى مساحة 2146 مترًا مربعًا.

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