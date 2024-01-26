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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على محافظة دمياط وتوجيهات برفع حالة الطوارئ

صدى البلد

تعرضت دمياط، لليوم الثانى على التوالى لسقوط أمطار غزيرة شملت كافة أنحاء المحافظة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم /الجمعة/.


ووجهت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، برفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار، كما انتشرت سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والوحدات المحلية بالشوارع والميادين العامة؛ لشفط الأمطار المتراكمة لتسهيل حركة السير والمواصلات.


كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بالمعدات اللازمة، لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضا بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع، وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، حفاظا على سلامة المواطنين.


ونوهت إلى متابعة الموقف، لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقا لخطة وإستراتيجية محددة لمجابهة أية تداعيات محتملة.

 

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