شعبة الذهب تكشف حقيقة تداول المعدن الأصفر مغشوش بالنحاس

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بإتحاد الغرف التجارية إن سعر سوق الذهب شهد حالة من الاضطرابات خلال الأيام الماضية بسبب المداهمات الأمنية على التجار والتى لم يعلن عن تنائجها.

أوضح خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: دائما التدخلات الأمنية تعطي انطباعات سلبية عن الأسواق ولدينا تقريبا أربع محال تجارية لتجار مختلفين وليس تاجر واحد.

وتابع قائلا:" التجار يتعرضون لشائعات كثيرة على السوشيال ميديا بين المستهلكين وده كله غلط وغير حقيقي زي تم ضبط ملايين السبائك وغيره وهناك شائعات ولغط كبير عن تداول ذهب مغشوش بالنحاس، وحتى الآن لم يثبت أي شيء".

انزعاج

أكمل : هناك حالة من الانزعاج لأسباب غير واضحة يسبب قلقا غير مفهوم ونحن لا ندافع ولا ندين لكن المداهمات في حد ذاتها تسبب قلقا وإضطراب وسط المجتمع.