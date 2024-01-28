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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي: أندية تركية مهتمة بالتعاقد مع مابولولو

مابولولو
مابولولو

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن الفريق يسير بشكل مميز خلال الموسم الجاري تحت قيادة طارق العشري، خاصة أن النادي يضم عناصر مميزة، وتم الاستفادة من المشاركة في كأس الرابطة لتجهيز المزيد من اللاعبين.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc : كريستوفاو مابولولو لاعب مميز وتلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، والأهلي لم يعرض التعاقد معه.

وأضاف: عند وصول أي عروض رسمية للاعب سيتم دراستها، والحديث عن بيعه بـ 5 ملايين دولار بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية كان مجرد دعابة، وهناك أندية قمة من تركيا بدأت الحديث معنا بخصوصه.

وأشار إلى أن هناك جلسة جمعته مع نائب رئيس نادي بشكتاش التركي، وتم التطرق إلى مابولولو، وأن الأمور سوف يتم حسمها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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مصيلحي: أندية تركية مهتمة بالتعاقد مع مابولولو

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