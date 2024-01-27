يحيى خالد : تتويجي بأفضل لاعب بالأمم الإفريقية لليد نتاج مجهود الجميع وهدفنا ميدالية أولمبية

أبدى يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد سعادته البالغة بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري .

قال يحيى خالد أن تتويجه بلقب أفضل لاعب ببطولة الأمم الإفريقية لليد هو نتاج ومجهود للجميع خاصة في ظل العروض القوية التي قدمها جميع اللاعبين في البطولة .

أضاف أن تتويج منتخب مصر بلقب الأمم الإفريقية جاء عن جدارة مؤكدا أن الجيل الحالي والجهاز الفني الحالي للمنتخب بقيادة خوان باستور يبحث عن التتويج بميدالية أولمبية خلال المشاركة بأولمبياد باريس المقبلة .

توج منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة الأمم الإفريقية بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 29/21 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير .

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده في التتويج بلقب الأمم الإفريقية إلى 9 ألقاب أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022 ، 2024 .

قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية ونجح في الاستحواذ عليها في ظل تألق نجوم الفراعنة وعلى رأسهم علي زين ومحمد سند وأحمد سيسا وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وأحمد خيري وأحمد عادل وكريم هنداوي وسيف الدرع ومهاب سعيد.

وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا،في الأمم الإفريقية 2024 وهم “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.