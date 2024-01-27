5-3| تشافي: اتحمل الخسارة المذلة أمام فياريال

اعترف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بمسؤوليته عن الخسارة ضد ضيفه فياريال بنتيجة 5-3، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

قال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سيعاقبونني لو تحدثت عن التحكيم، ولا أريد إثارة المزيد من الجدل، والخسارة اليوم بسبب أخطائنا، والحكم الرابع أخبرني أننا نستحق ركلة جزاء، ولا أريد الدخول في ذلك، فاللقطات الموجودة تتحدث أفضل".

وأضاف: "أتفهم أن دي يونج يشعر بالذنب، لكني أنا المسؤول الأكبر عن الهزيمة.. كنا نستحق الفوز، حيث فعلنا الشيء الأكثر تعقيدا، وهو العودة في النتيجة، لكننا لم نتعامل مع ذلك بشكل جيد، ولا يوجد تفسير لخسارة مباراة كنا نستحق الفوز بها، وهي بمثابة ضربة قوية.. الفريق لديه أحاسيس سيئة للغاية، لكن برشلونة خرج من أوضاع أسوأ من ذلك".

وقال تشافي: "سبب الأخطاء الدفاعية لدينا إنها مسألة ثقة، حيث نستقبل أهدافا أكثر من المعتاد، والهدف الثالث لا يمكن أن نستقبله، فهو من هجمة عكسية.. افتقرنا إلى النضج في المنافسة، وارتكبنا أخطاء في وسط الملعب، وكل ما نتحدث عنه هو النضج، فلدينا لاعبون أصغر سنا يحتاجون لمثل هذه المواقف للتعلم.. اليوم أنا في وضع سيئ، فهي ضربة، حيث لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني، لكننا خسرنا.. إنه يوم صعب".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع عشر.