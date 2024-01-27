يحيى الدرع يتوج بجائزة أفضل ظهير أيسر في بطولة الأمم الإفريقية لليد

توج يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد بجائزة أفضل ظهير أيسر في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري .

انتزع منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 29/21 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير .

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده في التتويج بلقب الأمم الإفريقية إلى 9 ألقاب أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022 ، 2024 .



قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية ونجح في الاستحواذ عليها في ظل تألق نجوم الفراعنة وعلى رأسهم علي زين ومحمد سند وأحمد سيسا وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وأحمد خيري وأحمد عادل وكريم هنداوي وسيف الدرع ومهاب سعيد.

وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا، في الأمم الإفريقية 2024 وهم “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.