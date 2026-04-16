كومان يدافع عن طرد كامافينجا: اللاعب يتحمل المسؤولية قبل الحكم

دافع رونالد كومان، المدير الفني لـمنتخب هولندا، عن قرار طرد إدواردو كامافينجا خلال مواجهة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، مؤكدًا أن اللاعب يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن الواقعة.

وجاءت تصريحات كومان في ظل الجدل الواسع الذي أعقب المباراة، والتي انتهت بخروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته المثيرة بنتيجة 4-3، وتأهل الفريق البافاري بمجموع 6-4 في مباراتي الذهاب والإياب.

وأوضح كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ما حدث من كامافينجا لم يكن مقبولًا، مشيرًا إلى أن الإمساك بالكرة بعد الحصول على إنذار سابق يُعد تصرفًا غير مبرر، حتى وإن لم تكن المخالفة تستدعي كل هذا الجدل.

وأضاف المدرب الهولندي أن الحكم ربما بالغ في رد فعله، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تصرف اللاعب وضعه في موقف صعب، وكان من الممكن تفادي الطرد بسهولة.

وتطرق كومان إلى الحديث عن مستوى البطولة، مؤكدًا أنها شهدت مباريات قوية للغاية، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التحكيمية تبقى دائمًا محل نقاش، خاصة في المباريات الكبرى.

كما أشار إلى تجارب فرق أخرى لعبت بنقص عددي مثل برشلونة، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني قدم مستويات مميزة رغم الظروف، قبل أن يوجه التهنئة إلى أتلتيكو مدريد ومدربه، مشيدًا بما حققه من إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والقاري.