الحكم أفسد المباراة.. تعليق أربيلوا على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

علق ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد، على خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

وقال أربيلوا عقب نهاية المباراة: "قدمنا مباراة رائعة، وفخور جدًا بأداء اللاعبين ومجهودهم الكبير على مدار شوطي المباراة، وأشكر جماهير الملكي الوفية التي سافرت خلفنا من إسبانيا، أنا فخور بفريقي، فقد بذلوا قصارى جهدهم".

وأضاف أربيلوا: "الحكم أفسد المباراة بقرار طرد كامافينجا، في الدقيقة 86، وكنا متقدمين 3-2، لإن النقص العددي في صفوفنا حسم الأمور لصالح المنافس".

وتعرّض الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لانتقادات حادة بعد إدارته مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 4-3 وتأهله بمجموع المباراتين.

ووفق تقرير شبكة “أرشيفو فار”، فإن أداء الحكم كان “كارثيًا” و”غير مقبول”، حيث حصل على تقييم متدنٍ بلغ 1/10، بسبب ما اعتُبر أخطاء مؤثرة في مجريات اللقاء.