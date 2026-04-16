منتخب الناشئين يهزم جينيس وديا بثلاثية نظيفة

نجح منتخبنا الوطني، مواليد 2009 بقيادة المدير الفني، حسين عبد اللطيف في الفوز على الفريق الأول بنادي جينيس بثلاثية نظيفة، سجلها، الثلاثي: أحمد صفوت وزياد سعودي وأدهم حسيب، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمجمع المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، في ختام المرحلة الأولى من معسكر المنتخب، استعداداً لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها بالمغرب.

وخاض الجهاز الفني، المباراة بفريقين مختلفين من اللاعبين، بهدف الاطمئنان على كل العناصر، ومنحهم الجاهزية الفنية والبدنية الكافية، لاسيما وأن الفريق سيحصل على فترة راحة لمدة ٣ أيام، قبل البدء في المرحلة الثانية، والتي ستتخللها مباراتان دوليتان وديتان.

يذكر أن المنتخب مصر، كان قد فاز في مباراته الأولى أمام الفريق الأول بنادي بشتيل، بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت المباراة، حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على المنتخب، وعلاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات الوطنية، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربى حراس المرمى، بالاتحاد المصري لكرة القدم.