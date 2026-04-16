مهمة صعبة لاتحاد الجزائر في المغرب بنصف نهائي الكونفدرالية

ستكون بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على موعد مع نهائي عربي خالص للمرة الثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة القارية.



ويلتقي أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه اتحاد الجزائر، يوم الأحد المقبل.



وظفر أولمبيك آسفي، الذي يسجل هذا الموسم ظهوره الأول في المنافسات الأفريقية، بتعادل سلبي من ملعب مضيفه اتحاد الجزائر في لقاء الذهاب، مما يمنحه بعضا من التفوق في مباراة الإياب.



ولا بديل أمام آسفي سوى الفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة مغامرته في البطولة، التي شهدت تحقيقه للعديد من المفاجآت، كان أبرزها الإطاحة بالوداد البيضاوي المغربي من دور الثمانية، غير أن مهمته لن تكون سهلة أمام اتحاد الجزائر، الذي يتفوق عليه في عامل الخبرة والقدرة على التعامل في مثل هذه المواعيد الكبرى.



ويسعى اتحاد الجزائر للخروج على الأقل بالتعادل الإيجابي من أجل الاستمرار في المسابقة، التي توج بها عام 2023، حيث يعد هو الفريق الجزائري الوحيد، الذي نال شرف حمل كأس البطولة حتى الآن.



ويمر اتحاد الجزائر بموسم باهت على الصعيد المحلي، حيث يتواجد حاليا في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الجزائري للمحترفين، برصيد 29 نقطة من 22 مباراة، ليبتعد مبكرا عن صراع المنافسة على اللقب، رغم أنه لا يزال يمتلك ثلاثة لقاءات مؤجلة.



وأصبح أمل اتحاد الجزائر حاليا قاصرا على تواجده في المشاركة بالمسابقات الأفريقية في الموسم المقبل، وإن كان ذلك يبدو أيضا أملا بعيد المنال إلى حد كبير، عبر بوابة الدوري الجزائري، غير أن المجال لا يزال متاحا أمامه للمشاركة في الكونفيدرالية الموسم القادم، حال تتويجه بلقب كأس الجزائر، خاصة بعد صعوده لقبل نهائي البطولة المحلية.



في المقابل، فإن أكثر المتفائلين من مشجعي أولمبيك آسفي لم يكن يتوقع، قبل بداية تلك النسخة، استمرار مشوار الفريق حتى المربع الذهبي، خاصة بعد نتائجه المتراجعة في بداية الموسم الحالي بدوري المحترفين المغربي.



وعانى آسفي من انطلاقة مهتزة بالبطولة المحلية، حيث يقبع حاليا في المركز الرابع عشر (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري المغربي، برصيد 11 نقطة من 14 مباراة.



يشار إلى أن ذهاب الدور النهائي سوف يقام في التاسع من مايوالمقبل بملعب اتحاد الجزائر أو آسفي، بينما يجرى لقاء الإياب في 16 من الشهر ذاته بملعب الزمالك أو بلوزداد.