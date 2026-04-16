ننشر أسماء المصابين في حريق مصنع صابون بالقناطر الخيرية

أسفر اندلاع حريق بمصنع لتصنيع الصابون بقريه باسوس بالقناطر الخيرية عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

وتبين أن المصابين هم : نورهان خ ١٥ سنة حروق من الدرجه الثانيه ٣٠% وعمر ا ١٧ سنة حروق من الدرجة الثانية ٢٥% ومحمد م ٢٥ سنة حروق من الدرجة الثانية ١٥% واحمد ا ٣٨ سنة حروق من الدرجة الاولية ٧٠% ومحمد س ١٧ سنة حروق من الدرجة الثانية ٦٠ %.



وأصيب 5 أشخاص فى حريق اندلع فى مصنع صابون بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية ، حيث يقع أسفل أحد العقارات السكنية، واسفر عن إصابة خمسة أشخاص وعلى الفور، تم إخطار الجهات المعنية، حيث دفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة في القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع صابون تم الدفع بسيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، مع بدء التحقيقات لكشف أسباب اندلاعه وملابساته.