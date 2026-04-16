الصحة : انطلاق المؤتمر الثاني لإدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية

انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني لإدارة الأسنان (CAD Congress of Aesthetic Dentistry) بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر يجمع نخبة من قيادات القطاع الصحي وأساتذة طب الأسنان، إلى جانب مشاركة واسعة من أطباء الأسنان بمختلف قطاعات الوزارة، في إطار دعم التعليم الطبي المستمر ورفع جودة الخدمات الصحية.

تجميل الأسنان

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش أحدث التطورات العلمية في مجال تجميل الأسنان، ويشمل مواضيع مثل: التركيبات التجميلية، والقشور الخزفية (الفينير)، وتقنيات العلاج بالليزر، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج لتحسين دقة النتائج وجودتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رزق نائب، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المؤتمر يتناول الاتجاهات الحديثة في الترميمات السنية، مع التركيز على القشور التجميلية المباشرة باستخدام الكومبوزيت كحل بسيط وفعال، ومناقشة الفروق بين الترميمات المباشرة وغير المباشرة، ودور طب الأسنان اللاصق في ضمان استدامة العلاج.

كما أوضح الدكتور عبد الرحمن الزيني، مدير إدارة الأسنان بالأمانة، أن المؤتمر يستعرض دور تقنيات الليزر في رفع كفاءة الإجراءات السريرية، وتوظيف أنظمة التتبع الرقمي للفك لدمج الوظيفة والحركة والتصوير، مع مناقشة التحديات المتعلقة بترميم المنطقة الجمالية وطرح الحلول العلمية المناسبة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس، في تأكيد على التزام الوزارة بتطوير الكوادر الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال طب الأسنان.

يأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود الوزارة لدعم التعليم الطبي المستمر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

