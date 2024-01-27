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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البيلاروسية سابالينكا تحافظ على لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

البيلاروسية أرينا
البيلاروسية أرينا سابالينكا

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الصينية جنغ تشينوين بمجموعتين دون رد.

وتمكنت اللاعبة البيلاروسية من الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، ونجحت في تقديم عرض مميز خلال المباراة النهائية التي جرت اليوم على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، وحسمتها بواقع /6 - 3/ و/6 - 2/ في مباراة امتدت 76 دقيقة.

وحافظت سابالينكا على تفوقها الكبير في الأسبوعين الماضيين، وأنهت البطولة دون أن تخسر أية مجموعة، وتمكنت من التتويج بثاني ألقابها الكبرى، وأصبحت أول لاعبة تحتفظ بلقبها في ملبورن منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا عامي 2012 و2013.

في المقابل، أخفقت جنغ تشينوين، المصنفة 15 عالميا، في أن تصبح ثاني متوجة صينية بلقب كبير بعد نا لي الفائزة برولان جاروس في 2011 وأستراليا 2014.

وقد أعربت البيلاروسية أرينا سابالينكا عن سعادتها الكبيرة بحصد اللقب، وقالت إنها لم تتخيل أن تتوج بالبطولة مرة أخرى، لكنها تحرص دائما على أن تقدم أفضل ما لديها من أجل الفوز بالألقاب الكبرى.

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