رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات

دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
 خلصت دراسة جديدة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يزال يفتقر إلى القدرات المنطقية اللازمة للاستخدام السريري الآمن.

وقد حسنت روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دقتها التشخيصية عند تزويدها بمعلومات سريرية شاملة، إلا أنها لا تزال تعجز عن تقديم تشخيص تفريقي مناسب في أكثر من 80% من الحالات، وفقًا لباحثين في مستشفى ماساتشوستس العام بريجهام، وهو مستشفى وشبكة أبحاث غير ربحية مقرها بوسطن، وإحدى أكبر أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وتظهر نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية JAMA Network أن نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لا ترقى إلى مستوى التفكير المطلوب للاستخدام السريري.

وقال مارك سوتشي، أحد معدي الدراسة: "على الرغم من التقدم المستمر، فإن نماذج اللغة الكبيرة الجاهزة للاستخدام ليست جاهزة للتطبيق في الممارسة السريرية غير الخاضعة للإشراف".

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قادر على محاكاة التشخيص التفريقي، الذي يعد جوهر الاستدلال السريري والذي يعتبر "فن الطب".

والتشخيص التفريقي هو الخطوة الأولى التي تمكّن المتخصصين في الرعاية الصحية من تحديد الحالة المرضية من خلال تمييزها عن الأمراض الأخرى ذات الأعراض المشابهة كما اوردت قناة "يورونيوز" الإخبارية.

وقام فريق البحث بتحليل أداء 21 نموذجًا من نماذج التعلم الآلي، بما في ذلك أحدث الإصدارات المتاحة من "كلود" Claude و"ديب سيك" DeepSeek و"جميناي" Gemini و"جي بي تي" GPT و"جروك" Grok.

وتم تقييم تعامل نماذج التعلم الآلي مع 29 حالة سريرية موحدة باستخدام أداة جديدة طُوّرت لهذا الغرض، تُسمى PrIME-LLM.

وتقيس هذه الأداة قدرات النموذج في مراحل مختلفة من الاستدلال السريري: وضع التشخيص الأولي، وطلب الفحوصات المناسبة، والتوصل إلى التشخيص النهائي، وتخطيط العلاج.

ووفقًا للدراسة، فإن ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى تلتقط معلومات طبية خاطئة عبر الإنترنت.

ولمحاكاة تطور الحالات السريرية، قام الباحثون بتغذية النماذج بالمعلومات تدريجيًا، بدءًا من البيانات الأساسية كعمر المريض وجنسه وأعراضه، قبل إضافة نتائج الفحص السريري والتحاليل المخبرية.

وعمليًا، يعد التشخيص التفريقي ضروريًا للانتقال إلى المرحلة التالية. مع ذلك، في هذه الدراسة، تلقت النماذج معلومات إضافية لمواصلة العمل حتى في حال فشلها في مرحلة التشخيص التفريقي.

ووجد الباحثون أن نماذج اللغة حققت دقة عالية في التشخيصات النهائية، لكنها كانت ضعيفة في توليد التشخيصات التفريقية والتعامل مع حالات عدم اليقين.

واعتبرت معدة الدراسة، آريا راو إن تقييم نماذج اللغة خطوة بخطوة يسمح لنا بتجاوز النظر إليها كمجرد مرشحين للاختبار، ووضعها في مكانة الطبيب.

وأضافت "تتميز هذه النماذج بقدرتها الفائقة على اقتراح التشخيص النهائي بمجرد توفر جميع البيانات، لكنها تواجه صعوبة في بداية الحالة عندما تكون المعلومات شحيحة".

ولاحظ الباحثون أن جميع النماذج فشلت في التوصل إلى تشخيص تفريقي مناسب في أكثر من 80% من الحالات.

أما بالنسبة للتشخيص النهائي، فقد تراوحت نسب النجاح بين 60% وأكثر من 90%، وذلك بحسب النموذج المستخدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

عمرو سلامة: يا بخت الأهلاوية بقوة ناديهم

أشرف نصار

أشرف نصار: الفوز على المقاولون يعطي دفعة قوية للبنك.. والحديث عن رحيل أي لاعب سابق لأوانه

جمعة مشهور

جمعة مشهور: طلائع الجيش استحق الفوز على بتروجت.. وهدفنا هذا الموسم هو البقاء في الدوري

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد