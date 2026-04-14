خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقى مع كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية وفى مقدمتهم ماركو روبيو وزير الخارجية الامريكى وأعضاء الكونجرس لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الاقليمى.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية المصرية ؛ من المقرر ان يشارك وزير الخارجية في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولى، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والتشاور بشأن التطورات الاقتصادية العالمية، بما يدعم أولويات الاقتصاد الوطني.