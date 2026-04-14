الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. وزير التعليم يعتمده قريباً

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريباً 

حيث تنهي حاليا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 استعدادا لإعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. متى تبدأ الامتحانات ؟

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  •  اللغة العربية
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  • الأحياء 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى  
  •  الرياضيات 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  •  التاريخ 
  • الجغرافيا 
  • الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

