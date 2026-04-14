مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار

كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية عن مصادر أن واشنطن وطهران تدرسان إجراء مفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه الأسبوع المقبل.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وشخص مطلع على التطورات، أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان إجراء مفاوضات مباشرة جديدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.

وأضافت الوكالة أن الثلاثة قالوا إن المناقشات لا تزال جارية بشأن جولة جديدة من المحادثات، مشيرةً إلى أن دبلوماسياً من إحدى الدول الوسيطة أكد أن طهران وواشنطن وافقتا على ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن أربعة مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات دبلوماسية حساسة.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن الدبلوماسي والمسؤولين الأمريكيين، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع حضور نفس مستوى الوفد.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين قائلاً: "لقد تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر" وأنهم "يرغبون في التوصل إلى اتفاق".