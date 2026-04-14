الصحة: الخط الساخن للدعم النفسي يتلقى 60 ألف مكالمة للاستشارات النفسية
إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار

إيران أمريكا
إيران أمريكا
محمد على

كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية عن مصادر أن واشنطن وطهران تدرسان إجراء مفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه الأسبوع المقبل.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وشخص مطلع على التطورات، أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان إجراء مفاوضات مباشرة جديدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل. 

وأضافت الوكالة أن الثلاثة قالوا إن المناقشات لا تزال جارية بشأن جولة جديدة من المحادثات، مشيرةً إلى أن دبلوماسياً من إحدى الدول الوسيطة أكد أن طهران وواشنطن وافقتا على ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن أربعة مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات دبلوماسية حساسة.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن الدبلوماسي والمسؤولين الأمريكيين، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع حضور نفس مستوى الوفد. 

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين قائلاً: "لقد تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر" وأنهم "يرغبون في التوصل إلى اتفاق".

مصدر دبلوماسي طهران وواشنطن المفاوضات وقف إطلاق النار

