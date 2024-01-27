عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سيسا يتوج بجائزة أفضل جناح أيسر في بطولة الأمم الإفريقية لليد 2024

أحمد سيسا نجم منتخب
أحمد سيسا نجم منتخب مصر لكرة اليد

توج أحمد سيسا نجم منتخب مصر لكرة اليد بجائزة أفضل جناح أيسر في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري .

انتزع منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 29/21 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة  وسط حضور جماهيري كبير .

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده في التتويج بلقب الأمم الإفريقية إلى 9 ألقاب أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022 ، 2024 .

قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية ونجح في الاستحواذ عليها في ظل تألق نجوم الفراعنة وعلى رأسهم علي زين ومحمد سند وأحمد سيسا وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وأحمد خيري وأحمد عادل وكريم هنداوي وسيف الدرع ومهاب سعيد.

وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا، في الأمم الإفريقية 2024 وهم “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

يحيى الدرع : سعادتي لا توصف بالتتويج بالأمم الإفريقية والجماهير كلمة السر

بعد رحيله| لاعبو فيوتشر يودعون مدربهم البرتغالي ريكاردو فورموسينيو

ريال مدريد يحقق رقم مميز يجاور به ليفربول وجيورنا

كأس الأمم الإفريقية| أنجولا أول المتأهلين لـ دور الـ8 بعد إقصاء ناميبيا

أبطال الكوماندوز شرفونا.. أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لليد بكأس الأمم الإفريقية

سيطرة مصرية| الجوائز الفردية للأفضل في بطولة أمم إفريقيا

يحيى خالد يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا لكرة اليد

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس

ترشيحاتنا

مبطلات الوضوء.. مس الفرج وأكل لحم الإبل وهل الكلام يبطله

إطلاق موقع إلكتروني لـ البكاء .. ما القصة؟

مياه في الغلاف الجوي .. ماذا رصد التلسكوب الفضائي في أصغر كواكب المجرة

يحيى خالد : تتويجي بأفضل لاعب بالأمم الإفريقية لليد نتاج مجهود الجميع وهدفنا ميدالية أولمبية

تتخذ إجراءً قانونيًا|نانسي صلاح تخرج عن صمتها: «كومنتات قليلة الذوق.. كفاية عبث»

ستّف الأوراق .. اعترافات المسئول الأول في شبكة رشاوي وزارة الري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ