حان وقت التغيير.. تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة قاسية على ملعبه أمام فياريال، بنتيجة 5-3، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت تلك الهزيمة عقب أيام قليلة، من خسارة بطولة كأس السوبر الإسباني وتوديع كأس إسبانيا.

وقال تشافي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "في 30 يونيو، لن أستمر كمدرب لبرشلونة.. أعتقد أن هذا هو الوضع الصحيح، النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر.. أفضل شيء هو الرحيل".

وأضاف: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي، أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو/حزيران فقط".

وأكمل: "لقد فكرت في النادي، وأشعر أنني بحالة جيدة، لقد قررت قبل بضعة أيام، لكنني حررت نفسي بطريقة ما، وسيظل النادي موجودًا دائمًا، أريد أن أكون حلًا، وأعتقد أن أفضل شيء يجب فعله الآن هو المغادرة في 30 يونيو/حزيران المقبل، هكذا اتفقنا مع الرئيس، وهو رائع، إنه يمضي قدمًا، والجميع كذلك".