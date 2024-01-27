إعلام عبري: لا يوجد تقدم في جهود التسوية بين إسرائيل وحزب الله

قالت قناة "كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت، مساء اليوم السبت، إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد المصدر، بحسب القنا العبرية، أن “مفتاح الحل في غزة وليس في بيروت”.

أشارت التقارير إلى أن إسرائيل تقوم بالتحضير لعملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان، في تطور يمكن أن يزيد بشكل كبير من التوترات الإقليمية.

ونقلت قناة LBC الإخبارية اللبنانية، نقلاً عن مصادر غير معلنة من دولة عربية، معلومات استخباراتية إلى حزب الله، تشير إلى خطط إسرائيل المزعومة لتوغل واسع النطاق في الأراضي اللبنانية، مما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة.

وفقاً للمعلومات التي تلقتها قناة LBC، أفادت التقارير أن إحدى الدول العربية شاركت معلومات استخباراتية مع حزب الله، مما يشير إلى أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية كبيرة في عمق لبنان، مما يثير مخاوف بشأن تحول محتمل في الديناميكيات المستمرة.

وتؤكد تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الادعاءات، حيث تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشارك بنشاط في تعبئة لوجستية كبيرة باتجاه الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما يشير كذلك إلى إمكانية التدخل العسكري في الأسابيع المقبلة.