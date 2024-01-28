عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المشاركون بصالون حواء الشهري: دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين أسطوري

الحضور في الفعالية
الحضور في الفعالية

نظمت مجلة حواء برئاسة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، صالونها الشهري تحت عنوان "حياة كريمة.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. ندعم أشقاءنا في فلسطين"، حيث شارك بالحديث فيه النائبة البرلمانية مايسة عطوة والنائب البرلماني محمد الجبلاوي، والنائبة البرلمانية إحسان شوقي والمهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة.

كما حضر الصالون، الدكتور أحمد طارق مستشار إحدي المؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي للمؤسسة نائبا عن الدكتور مصطفي زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور هايدي أمين  الأمين العام لاحدى المؤسسات الأهلية المعنية بالعمل التطوعي،  والدكتور أمال ابراهيم أستشاري العلاقات الأسرية.

وتطرق الصالون لجهود مصر البناءة لدعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بقطاع غزة وبخاصة ما يتعلق بجهودها الإنسانية   الخاصة بدخول المساعدات المختلفة عبر معبر رفح  والذي لم يشهد أدني تعطيل أو إعاقة في وصول هذا المساعدات بصورة مستمرة من الجانب المصري.

وأكدت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في مقدمة الدول الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني وبخاصة في الأحداث الأخيرة بقطاع غزة  والتي امدت لأكثر من 100 يوم، وهو الدور المعروف عنها على مر التاريخ فيما يتعلق بدعم الأشقاء العرب والذي تبلور بصورة أكبر منذ تولي الرئيس السيسي لمقاليد الحكم لتعود منذ هذا الوقت  لدورها الريادي على المستوى العربي و الاقليمي والدولي.

وأشارت إلى الدور المصري الحكومي والأهلي وكذلك  الأفراد في دعم وتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيبن،  و أشار المهندس روحي العربي  رئيس مؤسسة الجمهورية الجديدة الى جانب متميز فيما يتعلق بهذه المساعدات التي ضمت مشاركات ومساهمات من القطاع الحكومي والأهلي وكذلك من الافراد  وشكلت اكثر من 82 % من اجمالي المساعدات، الا وهو جانب الدعم والمساندة النفسية للاشقاء داخل قطاع غزة من خلال التواصل المباشر ومساعدتهم بصورة  متخصصة في تخطي تبعات الاحداث الاخيرة بالقطاع نفسيا هذا بجانب تنظيم العديد من الفعاليات التي اتاحت للمواطنين تقديم  المساعدات والتبرعات لدعم الشعب الشقيق.

كما أكد الدكتور أحمد طارق، مستشار احدى المؤسسات الاهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعصام عبد الرحمن مدير المركز الاعلامي للمؤسسة، على دور مصر الداعم والمساند للأشقاء  الفلسطينين منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بقطاع غزة مشيرا إلى  أن  المساعدات الداعمة والاغاثية التي قدمت ضمت أنواع مختلفة من المساعدات الغذائية وغيرها وتم اعدادها  بناء على معرفة الإحتياجات الفعلية للأشقاء الفلسطينيين  داخل القطاع وبجهد مصري غير مسبوق  شاركت في نجاحه كافة الجهات المعنية.

وأضاف أن التعنت الفعلي وتأخر دخول المساعدات لم يكن من الجانب المصري، وتطرقت النائبة البرلمانية مايسة عطوة الى دور كتلة ستات وشباب اد التحدي التي تشرف برئاستها والتي اخذت على عاتقها  تقديم كل ما تستطيع من مساعدات وتبرعات للأشقاء  الفلسطينيين بجانب التبرع بالدم وتلقى المساعدات من المواطنين والمساعدة  في وصولها.

وأكدت النائبة احسان شوقي أن مصر تأتي في مقدمة  الدول التي ساندت الأشقاء  الفلسطينيين في هذه الأحداث وذلك بشهادة دول العالم أجمع  مشيرة إلى أن  الأمر لم يتوقف عند حد الدعم الأهلي أو الحكومي بل سارع الشعب المصري بكل فئاته الى المشاركة والمساندة كلا وفقا لقدراته ناسيا اهتماماته وحياته الخاصه.

وتطرق النائب محمد الجبلاوي إلى دور مؤسسة حياة كريمة كشريك فعال وبصورة ملموسة في دعم الأشقاء  الفلسطينيين في هذه الاحداث مستشهدا بمبادرة  من " إنسان لانسان" التي اطلقتها المؤسسة وشارك فيها طلاب المدارس بأنفسهم في اعداد وتقديم المساعدات وهو ما يلعب في نفس الوقت دور كبير في تنمية روح الانتماء والولاء لديهم، في حين تطرقت دكتور هايدي أمين الأمين العام لاحدي المؤسسات الأهلية المعنية بالعمل التطوعي إلى دور الشباب في تقديم واعداد هذه المساعدات.

وأكدت أن الشباب المصري كان حريص وباعداد كبيرة على التطوع للمشاركة وان نسبة  كبيرة من هذه الاعداد ظلت لفترة طويلة مرابطة ليل نهار عند معبر رفح حتى دخول هذه المساعدات ولم يكن التأخير بالطبع من الجانب  المصري فقد كان معبر رفح ومازال مفتوح، وأخيرا اكدت د.أمال ابراهيم استشاري العلاقات الأسرية على  أن ما قام به المصريون  ومازالوا من دور في هذا الإطار هو طبيعة في المواطن المصري الذي يحركه انتمائه وحبه للأخرين ولا يستمع لأي شائعات مغرضة قد تعوقه عن اداء دوره، واختتم الصالون بمجموعة من الأغاني الوطنية للمطربة هديل ماجد.

0b9ffad4-7ee8-47f2-bc10-695f7e74ef20
0b9ffad4-7ee8-47f2-bc10-695f7e74ef20
0e306a5d-9da6-480a-bb05-dd97b397f0b3
0e306a5d-9da6-480a-bb05-dd97b397f0b3
1f277fc2-8978-49bd-bf69-512dd151a35f
1f277fc2-8978-49bd-bf69-512dd151a35f
501b19bc-efba-4180-80f4-83f29fa056d8
501b19bc-efba-4180-80f4-83f29fa056d8
543b9db6-04a9-4c1e-9cdd-e1d6d039bee4
543b9db6-04a9-4c1e-9cdd-e1d6d039bee4
901e80a2-483a-4ab3-a7a7-6f79635a3427
901e80a2-483a-4ab3-a7a7-6f79635a3427
974d2c7e-e56c-42a6-b05a-a7ca4a439283
974d2c7e-e56c-42a6-b05a-a7ca4a439283
090652d4-c26d-4fe4-a3bb-33ca8a85676e (1)
090652d4-c26d-4fe4-a3bb-33ca8a85676e (1)
090652d4-c26d-4fe4-a3bb-33ca8a85676e
090652d4-c26d-4fe4-a3bb-33ca8a85676e
a2797e30-41c9-4c58-8082-bc57255b86f6
a2797e30-41c9-4c58-8082-bc57255b86f6
مجلة حواء حياة كريمة التحالف الوطني للعمل الأهلي فلسطين المؤسسات الأهلية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

شاهد.. لحظة انتشال المصابين ورفع آثار حادث تصادم محيط النادي الأهلي

عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

في موسمها وبعد انخفاض سعرها.. طريقة تخزن الطماطم

أحكام صلاة الضحى.. فضلها ووقتها وأقل عدد الركعات لها

سعر عيار 24 اليوم 28-1-2024

مدرب منتخب اليد: نريد كتابة التاريخ خلال أولمبياد باريس 2024

خالد سليم يعلن عن تعرضه للتنمر: بكيت أمام زوجتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ