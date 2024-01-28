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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي لناقلة النفط استهتار

أرشيفية
أرشيفية

أعربت الحكومة اليمنية عن استيائها من عدم اكتراث ميليشيا الحوثي بتداعيات التسرب النفطي للناقلة النفطية "مارلين لواندا"، التي استهدفتها أثناء مرورها في خليج عدن بالبحر الأحمر.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني: "استهداف الحوثيين، المُتعمّد لناقلة النفط (مارلين لواندا)، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، والذي أدّى إلى اندلاع النيران في صهريج الشحن، يعكس مدى استهتار الميليشيات".

وأضاف الإرياني، عبر "إكس": "وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية، للتسرب النفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن، والبلدان المشاطئة للبحر الأحمر وباب المندب، والتنوع البيولوجي للجز الواقعة في المنطقة".  

واستدلّ الإرياني، بهذه الحادثة، والتي استهدف فيها الحوثيون، بشكل مباشر ناقلة نفطية في خطوط الملاحة الدولية، وكيف كانت تستخدم طيلة سنوات سابقة ملف خزان النفط العائم صافر، لابتزاز وتهديد العالم، والتلاعب به خدمةً لمصالحها.

ودعا الوزير اليمني، المجتمعين الأممي والدولي، بالمسارعة لتقديم كافة الدعم للحكومة الشرعية، لا سيما (سياسياً واقتصادياً وعسكرياً) لاستعادة الدولة، وتحرير كامل التراب اليمني، والذي سُينهي ذلك، هجمات الميليشيات الحوثية، للسفن التجارية والناقلات والنفطية، وتهديدها للملاحة البحرية.

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