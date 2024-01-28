وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

يبحث الكثير عن أسعار العمرة خاصة في شهر رجب وشعبان وأسعار عمرة رمضان ، إذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

وللباحثين عن أسعار عمرة رمضان التى قد تزيد خلال الفترة المقبلة ، فأكد علاء الغمري عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، أن ما نشر خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن إلغاء رحلات العمرة خلال الشهر المقبل، غير صحيح، موضحًا :" مش عارف الكلام ده جاي من فين".

وأضاف عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، خلال تصريحات تليفزيونية ، أنه لا يوجد أي قرار رسمي أو إلغاء من الدولة للعمرة ، وأن إحجام بعض الشركات عن استقبال طلبات العمرة بسبب عدم استقرار العملة.

وقبل إعلان أسعار عمرة رمضانـ، لفت إلى أن تسعير العمرة خلال هذه الفترة يصعب على شركات السياحة تحديده، وذلك بسبب تغيير أسعار العملات، وأن الوضع سيعود لـ طبيعته بعد استقرار العملة، ولكن لا يوجد إلغاء لـ الرحلات.

العمرة

وأشار إلى أن أسعار رحلات العمرة وصلت لـ 38 و 40 ألف حاليا وقد تزيد أسعار عمرة رمضان، ويكون هناك تحركات وفقًا لـ العرض والطلب، وأن سعر الريال السعودي كان بـ 13 جنيه من أيام، واليوم وصل لـ 18 جنيه بالسوق السوداء وغير موجود.

وأوضح أن أسعار الريال السعودي الآن وهمية، ولذلك بعض الشركان أصبحت تقلل عروض رحلات العمرة.