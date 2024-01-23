اجتماع عاجل للجنة الحج المركزية بالسعودية لبحث ترتيبات عمرة شهر رمضان

ترأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية اجتماع اللجنة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمرة والحج.

وناقشت اللجنة مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين، كذلك المستهدفات والتوقعات للمرحلة المقبلة لموسم العمرة وخطط تقديم الخدمات خلال شهر رمضان المبارك، الهادفة لتمكين ضيوف الرحمن من آداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة.

كما استعرضت اللجنة ترتيبات إعداد خطة موسم حج 1445هـ والجدول الزمني للتخطيط ورفع جاهزية الخدمات والمتابعة.