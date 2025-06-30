مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف تفاصيل التعاون مع مصر لخدمة المرضي السودانيين في القاهرة

قال عبدالله بن صالح مدير إدارة بمركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية، إن المركز يعد الذراع الأساسي والرائد للأعمال الإنسانية منذ نشأته بقرار من خادم الحرمين الشريفين في 2015 وقدم خدماته ل 107 دول.

وأضاف خلال تدشين مشروع دعم مرضي للقصور الكلوي السودانيين في مصر ، إن المملكة منذ الأزمة السعودية وموقفها واضح وداعم لكافة الأشقاء في السودان لحل الأزمة وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين بتقديم الدعم الكامل للسودانيين .

مشروع تقديم الخدمات لمرضي القصور الكلوي السودانيين في مصر

وتابع مشروع تقديم الخدمات لمرضي القصور الكلوي السودانيين في مصر نتاج وتتويج للعلاقات العربية وسيكون باكورة المشاريع التي سيتم بين الشقيقة الكبري مصر والمملكة العربية السعودية لتقديم الدعم للسودان .