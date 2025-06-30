سفير السودان في القاهرة يشكر مصر والسعودية على دعمهما لمرضى القصور الكلوي

قال السفير عماد الدين مصطفي عدوي، سفير دولة السودان في مصر ، إن الدولة المصرية تقوم بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإفريقية في شتي المجالات.

وأضاف خلال تدشين مشروع دعم مرضي للقصور الكلوي السودانيين في مصر ، إن المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بدور كبير في دعم الشعب السوداني سواء داخل أراضيه أو خارجها بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي حفظهما الله .

تتويج للعلاقات العربية وترسيخ للدور المصري الكبير

وتابع قائلا : الشراكة التي تم تدشينها بمثابة تتويج للعلاقات العربية وترسيخ للدور المصري الكبير في تقديم الخدمات للسودانيين .