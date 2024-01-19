الحبس وغرامة مليون جنيه لمنظمي رحلات عمرة رجب بالمخالفة.. تفاصيل

شهر رجب 2024 .. يعد شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي يكثر فيها المسلمون من العبادات وعلى رأسها الاستعداد لأداء العمرة.

وتتجه بعض الشركات التى تستهدف تحقيق الربح المادي دون مراعاة لقانون تنظيم رحلات عمرة بالمخالفة، وواجه قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، الشركات المخالفة بالحبس والغرامة المالية الكبيرة .

لايفوتك||

في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفّذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المـادة 4 من هذا القانون والتي تقضى بأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

وفي حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

غرامة 3 ملايين جنيه

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .

2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.