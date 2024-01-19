ننشر موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب 1445

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة وصلاة الجمعة الأولى في رجب 2024، تحت عنوان :« مجتمع بلا إدمان .. المخدرات طريق الهلاك».

يأتي هذا إلى أنه في سبيل دعم جهود مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التعاطي والإدمان، حيث حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة الأولى في رجب 2024 بعنوان: "مجتمع بلا إدمان .. خطوات على الطريق".

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة الأولى في رجب بتلاوة للقارئ الشيخ عزب الطويل، يعقبه خطبة للدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

كما أكد وزير الأوقاف أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.