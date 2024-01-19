عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب 1445

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة وصلاة الجمعة الأولى في رجب 2024، تحت عنوان :« مجتمع بلا إدمان .. المخدرات طريق الهلاك».

يأتي هذا إلى أنه في سبيل دعم جهود مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التعاطي والإدمان، حيث حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة الأولى في رجب 2024 بعنوان: "مجتمع بلا إدمان .. خطوات على الطريق".

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة الأولى في رجب بتلاوة للقارئ الشيخ عزب الطويل، يعقبه خطبة للدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

كما أكد وزير الأوقاف أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.

الأوقاف صلاة الجمعة خطبة الجمعة رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

ما واجب المسلم في التعامل مع الشائعات؟.. دار الإفتاء تجيب

لم يتعلم من أخطائه.. ناقد رياضي يوجه رسالة نارية لـ فيتوريا

الجمعة الأولى من رجب.. أكثر دعاء كان يردده النبي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. شروط قبول الطلاب في كليات الطب

3212 فرصة عمل في 38 شركة خاصة بــ 9 محافظات .. وزارة العمل تعلن التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا

بالكرسي والمقلاية .. مقطع فيديو لموظفة تنهال ضربا على مديرها

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ